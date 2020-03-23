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Şüpheli şahıslarda silah ele geçirildi

Adıyaman’da, huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada silahlar ele geçirildi.

Adıyaman'da, huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada silahlar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen M.A., M.M., ve Y.C., isimli şahıslar farklı bölgelerde durdurularak arandı. 3 Farklı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üstleri aranan şahıslarda 2 adet kuru sıkı tabanca, bu tabancalara ait 14 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 adet fişek ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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