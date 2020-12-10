Şüpheli şahıslarda tabanca ve mermiler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 100 adet mermi ele geçirildi. Tabancalara ve mermilere el konulurken 3 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.