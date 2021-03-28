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Şüpheli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen 3 şahıs üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen 3 şahıs üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Besni Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan G.Ş., M.A., ve A.K., isimli şahısların üst araması ve kimlik sorgusu yapıldı. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. 3 Şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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