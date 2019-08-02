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Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı

Adıyaman’da, jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu iki şahıs üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da, jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu iki şahıs üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda denetimlerini sürdüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadağ Ormanlık alan içerisinde durumundan şüphelendiği Y.D., ile M.T., isimli şahısları durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında şahısların üzerinde 10 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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