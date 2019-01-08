Şüpheli şahıslardan silah çıktı

Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.B., ile M.D., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı.

Şahısların gerçekleştirilen üst aramalarında 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirilen tabancalara el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.