İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli şahıslardan silah çıktı

Adıyaman’da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.

Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.B., ile M.D., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı.


Şahısların gerçekleştirilen üst aramalarında 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirilen tabancalara el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.