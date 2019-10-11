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Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından şüpheli görülen şahıs üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Yunus timleri tarafından il merkezinde yapılan devriye görevi sırasında şüpheli görülen İ.E., isimli şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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