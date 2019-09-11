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Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durumundan şüphelenilen şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde denetimlerini aralıksız devam ettiren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği B.A., Y.C., K.A., B.C., ve A.A., isimli 5 kişiyi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir poşet içerisinde 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak .A., Y.C., K.A., B.C., ve A.A., gözaltına alındı. Toplam 5 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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