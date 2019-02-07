İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında şüpheli görülerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.


Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği M.B., ve M.S., isimli 2 şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken uyuşturucu haplara ise el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.