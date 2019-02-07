Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu

Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği M.B., ve M.S., isimli 2 şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken uyuşturucu haplara ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.