İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahısların üzerinden 1 kilo 287 gram uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen M.K. ve Ö.K., yakalandı. Gözaltına alınan her iki şahsın üzerinden 1 kilo 287 gram ele geçirildi. Şüpheli şahıslar üzerinde uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 2 bin 300 TL ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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