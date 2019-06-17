Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği K.B., C.E. ve A.U., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik sorgusu yaptı. Kişilerin yapılan üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.