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Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde denetimlerini yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Gerçekleştirilen üst aramasında şahsın üzerinden 3 paket halinde Sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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