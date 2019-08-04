Şüpheli şahıstan uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Şahsın gerçekleştirilen üst aramasında 2 paket halinde toplam ağırlığı 10 gram esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait fişek ve 3 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.