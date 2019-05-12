Şüpheli şahsın üzerinden bonzai çıktı

Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek aldığı şahsın üzerinden bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği S.B'yi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Polis ekiplerince aranan şahsın üzerinden bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesine el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.