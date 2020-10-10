Şüpheli şahsın üzerinden bozai ele geçirildi

Adıyaman'da yunus polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, durumundan şüphelendiği M.E., isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.