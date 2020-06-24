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Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yolda yürüyen A.D., isimli kişiden şüphelenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. A.D'nin elinde taşımış olduğu poşet içerisinde 8 adet gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken A.D., isimli kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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