İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele geçirildi

Adıyaman’da, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 25 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonları muhafaza altına alınırken şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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