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Şüpheli şahsın üzerinden silah ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen araç içerisinde bulunan şahsın üzerinden tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yarmakaya Köyü yakınlarında devriye görevi yürüten jandarma ekipleri durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda Z.G., isimli kişi üzerinde 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken Z.G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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