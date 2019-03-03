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Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi İmam Azam Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirildi. Burada tabanca ve mermilere el konulurken A.A. isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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