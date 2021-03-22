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Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ve tüfek ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kahta ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden ve aracından tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde devriye faaliyeti esnasında M.K., isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine şahsın üzerinde ve aracında jandarma ekiplerince arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 1 adet kuru sıkıdan çevrilme namlusu açılmış tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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