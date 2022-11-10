Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak aradı. GBT kontrolü ve üst araması yapılan M.K'nın üzerinden bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken uyuşturucu maddeleri ise muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.