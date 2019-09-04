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Şüpheli sürücünün üzerinden tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobil sürücüsünün üzerinden tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre jandarma bölgesinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri A.K. idaresindeki otomobili durdurarak, otomobil içerisinde ve sürücü üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda sürücünün üst aramasında tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken A.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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