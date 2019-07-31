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Şüphelisi şahıslar emniyeti harekete geçirdi

Adıyaman’da, 3 kişinin içerisinde bulunduğu şüpheli otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, 3 kişinin içerisinde bulunduğu şüpheli otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Gaziantep plakalı otomobil içerisindeki 3 şahsın durumundan şüphelenilen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri otomobili, Polisevi yakınlarında durdurarak aramalarda bulundu. Otomobil içerisi ve otomobil içerisinde bulunan şahısları didik didik arayan polis ekipleri her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Araç içerisinde bulunan şüpheli şahısların Suriye'nin Halep kenti nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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