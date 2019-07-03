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Şüpheliyi kovalayan polisler akrobatlara taş çıkarttı

Adıyaman’da bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.

Adıyaman'da bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Trafo Kavşağı yakınlarında bir evin bahçesinde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Şahsın en son görüldüğü bahçeye giren polis ekipleri ellerindeki fenerlerle şahsı aradı. Ekipler bütün bahçeleri tek tek kontrol ederek duvardan duvara atladı. Dakikalarca şahsı arayan polis ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

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