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Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın paniği

Adıyaman’da, 3 çocuklu Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, 3 çocuklu Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi 2413 Sokak içerisinde ikamet eden Suriyeli Halil Hasan'ın kaldığı evde elektrik kablolarının bir birine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yaşanılan yangın sonrası durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler söndürüldü.


Ölen ya da yaralanın olmadığı evde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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