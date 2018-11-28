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Suriyeli ailenin oturduğu evde yangın

Adıyaman’da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Adıyaman'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerindeki 2358 nolu sokakta meydana geldi. Suriyeli Afaf El Ali'nin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katında evin bacasından yangın çıktı. Bacadan başlayan yangın evin yatak odasına sıçradı.


Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangında yatak odası tamamen yanarken, diğer odalardaki eşyalar yangından etkilendi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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