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Suriyeli çocuklar buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman’da Suriyeli iki kuzen yolda buldukları para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Adıyaman'da Suriyeli iki kuzen yolda buldukları para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.


Kayalık Mahallesi Rekabet Kurumu Ortaokulu yakınlarında erkek cüzdanı bulan Hasan El Masri (12) ile Hasan El Salih (6) isimli Suriyeli iki kuzen, cüzdanı alarak Adıyaman merkez Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'a getirdi. İçerisinde 540 TL, kimlik, ehliyet, kredi kartları ve özel evraklar bulunan cüzdanı inceleyen Muhtar Taş, cüzdan sahibinin numarasını bularak aradı. Muhtar Taş'ın araması üzerine cüzdanını kaybettiğini fark eden Bayram Göçtürk, muhtarlık bürosuna geldi. Cüzdanını Muhtar Taş ve Suriyeli iki kuzenden alan Göçtürk, çocuklara teşekkür ederek harçlık verdi.


Cüzdanı nasıl bulduklarını anlatan Suriyeli kuzenlerden Hasan El Masri, “Ben Rekabet Kurumu Ortaokulundan çıkarken karşı tarafa geçtim burada bir arabanın tekerinin yanındaydı. Aldım cüzdanı ve muhtar beye teslim ettim, oda gerekeni yaptı. Muhtara bu cüzdanın sahibini arayıp bulursanız iyi olur dedim” şeklinde konuştu.


Cüzdanına kavuşmaktan çok, iki çocuğun gösterdiği örnek davranışa sevindiğini belirten Bayram Göçtürk, “Beni muhtarımız aradı ve durumu anlattı bende muhtarlığa geldim. Çocukları da buraya getirerek cüzdanımı teslim etti. Teşekkür ederim çok güzel bir davranış yaptılar. Herkesten de bu şekilde bekleriz. Para vardı, kredi kartım vardı, ehliyetim vardı, hepsini tamamen getirip teslim ettiler. Bu davranışı oldukça güzel buldum, keşke bütün insanlar bu şekilde olsa. Muhtar aramadan önce durumun farkında değildim. Zaten çalıştığım yerde düşürmüşüm onlarda bulup buraya getirmiş” diye konuştu.


Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ise örnek davranış sergileyen Suriyeli kuzenlere teşekkür etti.

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