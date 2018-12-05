İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeli çocuklar ülkeleriyle ilgili düşüncelerini resmetti

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin ‘İnsanlığın Irkı Olmaz’ projesi ile Suriyeli çocuklar ülkeleriyle ilgili düşüncelerini resmetti.

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin ‘İnsanlığın Irkı Olmaz' projesi ile Suriyeli çocuklar ülkeleriyle ilgili düşüncelerini resmetti.


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişim Bölümü öğrencileri Anne Baba Eğitimi Dersi kapsamında ‘İnsanlığın Irkı Olmaz' Projesini hayata geçirdi.


Öğrenciler proje kapsamında Suriyeli çocuklarla bir araya gelerek birlikte resim yaptı. Suriyeli çocuklar ülkeleri ile ilgili düşünceleri resmetti.


Öğrencilerden Mediha Aksu Gürbüz, hem Suriyeli ailelere misafir olarak sohbet etme imkanı bulduklarını hem de çocuklarla sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.