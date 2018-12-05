Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin ‘İnsanlığın Irkı Olmaz' projesi ile Suriyeli çocuklar ülkeleriyle ilgili düşüncelerini resmetti.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişim Bölümü öğrencileri Anne Baba Eğitimi Dersi kapsamında ‘İnsanlığın Irkı Olmaz' Projesini hayata geçirdi.

Öğrenciler proje kapsamında Suriyeli çocuklarla bir araya gelerek birlikte resim yaptı. Suriyeli çocuklar ülkeleri ile ilgili düşünceleri resmetti.

Öğrencilerden Mediha Aksu Gürbüz, hem Suriyeli ailelere misafir olarak sohbet etme imkanı bulduklarını hem de çocuklarla sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi.