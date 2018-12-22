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Suriyeli çocuklara ‘madde bağımlılığı' eğitimi

Adıyaman Gençlik Merkezi’nde, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında Suriyeli çocuklara, ’Madde Bağımlılığı’ eğitimi verildi.

Adıyaman Gençlik Merkezi'nde, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verildi.


Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Gençlik Merkezinde Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında bulunan Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verdi.


Çocuklara sigara, uyuşturucu ve zararlı maddeler hakkında verilen eğitim, sinevizyon gösterisiyle devam etti.


Eğitim, Psikolojik Danışman İbrahim Halil Bekçi'nin çocukların sorularını yanıtlamasıyla son buldu.

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