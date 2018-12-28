Suriyeli kadınlar açılan kurslarla aile bütçelerine katkı sunuyor

Kent merkezinde dikiş ve nakış kurslarına kayıt yaptıran 70 Suriyeli kadın hem meslek öğreniyor hem de aynı zamanda yaptıkları ürünler sayesinde para kazanıyorlar.

Suriyeli kadınlar açılan kurslardan dolayı oldukça memnun olduklarını kurslar sayesinde boş zamanlarının artık dolu dolu geçtiğini belirterek ülkelerine gitseler bile bu mesleğe devam edeceklerini vurguladılar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk vatandaşlara ve kendisini misafir eden yabancı uyruklu vatandaşlara çok önem verdiklerini bundan dolayı da oldukça mutlu olduklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğunu belirttiler.

Kursların çok güzel olduğunu söyleyen Suriyeli Hatice Davut, “Öğrenme kursuna geldik. Burada nakış ve diliş yapıyoruz. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüzden ve hocalarımızdan Allah razı olsun her şeyi öğreniyoruz” dedi.

Adıyaman'da halk eğitim merkezine bağlı kursların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “ Bizler halk eğitim merkezi olarak Suriyeli mülteci kardeşlerimize hem meslek öğretiyoruz hem de arkadaşlarımızın öğrenmiş oldukları mesleklerle ilgili sipariş alıyoruz ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Aynı zamanda bu arkadaşlar bir araya gelerek sosyal entegrasyonu da sağlamaya çalışıyor. Kimi kardeşlerimizin kocası, babası şehit olmuş, kimisinin çocukları şehit olmuş, kimisinin de bazı sıkıntıları var ama buraya gelerek de kaliteli zaman geçiriyorlar, birlikte paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da ifadesi ile biz bu kardeşlerimize güzel dinimizi ve güzel dilimizi öğretmek zorundayız. Bizlerde Türkçe öğretim kursları da açarak bu kardeşlerimize güze Türkçe'mizi öğretiyoruz. Birlikte yaşamanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

Açılan kursu ziyaret eden Adıyaman Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Sakin ve Halk Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Sezai Yılmaz, bir takım incelemelerde bulunarak Suriyeli kadınlara ve buradaki görevlilere çalışmalarında başarılar diledi.