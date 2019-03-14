İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeli öğrenciler duygularını eserlere aktardı

Adıyaman Geçici Umut Merkezinde kalan Suriyeli öğrencilerin yıl içerisinde derste yaptıkları resim ve el sanatları eserlerinin sergisi açıldı.


Adıyaman Geçici Umut Merkezinde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin yaptıkları resim ve el sanatları sergisi davetlilerin büyük beğenisini aldı. Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban, Mehmet Altındal, Şube Müdürü Mustafa Yetiş ve Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi koordinatörü İbrahim Halil Alkayış'ın açılışını yaptığı sergide birbirinden farkı ürünler sergilendi.


Suriyeli öğrencilerin memleketleri ve Türkiye üzerine çizdikleri birbirinden anlamlı resimlerin yanı sıra, el sanatları ürünleri sergilendi.


Bir hafta açık kalacak olan sergiyle ilgili bilgi veren Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi koordinatörü İbrahim Halil Alkayış, “Beş yıldan beri merkezimiz faaliyette ve yılda 4-5 etkinliğimiz oluyor. Şiir, kompozisyon, yarışma, tiyatro gibi etkinliklerin yanı sıra bu gün resim ve el sanatları sergisini açtık. Öğrencilerin yıl içerisindeki düşünce ve duygularını yansıttığı eserleri sergiledik. Öğrencilerimiz güzel eserler ortaya çıkarttı. Şuan merkezimizde 220 öğrencimiz eğitim görüyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.