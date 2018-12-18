Suriyelilerin yaptığı resimler sergilendi

“Uluslararası Göçmenler Günü” ile alakalı olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerçekleştirilen resim sergisine Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, kurum müdürleri, Suriyeli vatandaşlar ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Yardımcısı Akpay, kurum müdürleri ve Suriyeli vatandaşlar tarafından resim sergisinin açılışı sonrası sergi gezildi. Sergiyi gezen Vali Yardımcısı Akpay ve kurum müdürleri, resimler ile ilgili bilgiler aldı. Resim sergisi sonrası Suriyeli çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.