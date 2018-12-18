İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyelilerin yaptığı resimler sergilendi

Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık 2000 yılında kabul edilen “Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla Adıyaman Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünde resim sergisi açıldı.


“Uluslararası Göçmenler Günü” ile alakalı olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerçekleştirilen resim sergisine Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, kurum müdürleri, Suriyeli vatandaşlar ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Yardımcısı Akpay, kurum müdürleri ve Suriyeli vatandaşlar tarafından resim sergisinin açılışı sonrası sergi gezildi. Sergiyi gezen Vali Yardımcısı Akpay ve kurum müdürleri, resimler ile ilgili bilgiler aldı. Resim sergisi sonrası Suriyeli çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.