Sürü halindeki güvercinler hayran bıraktı

Adıyaman'da, bir tarla içerisinde sürü halinde bulunan binlerce güvercin, görüntüsüyle hayran bıraktı.

Türkiye Petrolleri Müdürlüğü yakınlarında bulunan ve yeni ekilen buğday tarlasına konan binlerce güvercin güzel görüntüler oluşturdu. Bir yandan güneşli havanın tadını çıkaran bir yandan ise karınlarını doyuran güvercinler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sürü halinde hareket eden güvercinlerin eşsiz güzellikleri hayran bıraktı.