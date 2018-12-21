Sürücüler yaşam tüneli ile bilinçlendi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yaşam Tüneli” Projesi kapsamında Adıyaman'da sürücüler bilinçlendirildi.

Hayata geçirilen “Yaşam Tüneli” Projesi kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda yapılan trafik uygulamasında kemersiz araç kullanan sürücüler araçları ile birlikte polisler tarafından oluşturulan alana alındı. Buraya araçları ile birlikte alınan sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirici videolar izletildi.

İzletilen videolarda trafik kazaları esnasında araç içerisinde bulunan kişilerin emniyet kemeri kullanmamasından, kural ihlallerinden ortaya çıkan sonuçlar yer aldı. Oluşturulan alana girmeden önce kemersiz araç kullanan sürücüler videoları izledikten sonra kemer takarak bir daha kemersiz yola çıkmayacaklarını, videolar sonrasında emniyet kemerinin önemini daha çok anladıklarını vurguladılar. İzledikleri videolardan etkilendiklerini emniyet kemeri takmadan yola çıkmayacaklarını söyleyen sürücülerden Yusuf Kızılay, “Güzel bir uygulama ve ben pişman oldum. Bundan sonra emniyet kemeri takmadan yola çıkmayacağım” dedi.

Emniyet kemerinin önemini izlediği videodan sonra anladığını belirten sürücülerden Emir Balcı, "Öncelikle bu uygulama sonucunda emniyet kemerinin önemini öğrendik. Emniyet kemerinin önemini öğrendikten sonra çok hafif bir kaza sonucu bile ön cama çarpıp hayat kaybı olabilir. Onun için çocuklarımız ve kendimiz büyükler olarak emniyet kemeri takmadan yolculuk yapmayalım. Bu görsel eğitim sonucu biz emniyet kemerinin önemini anladık. Bundan sonra bütün yolculuklar da emniyet kemeri takacağız” şeklinde konuştu.

Video izlenimlerinin olumlu sonuç vermeye başladığını vurgulayan Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, “İçeride ortalama 5 dakika video izletmek suretiyle ihlale sebep olan unsurların ne şekilde kazaların meydana getirdiği ve sonuçlarının ne şekilde olduğunu gösteriyoruz. Hatta bu görüntüler içerisinde gerçek olayları da bizzat sürücülerimiz de yolcularımız da konuyu daha iyi anlamaları ihlallerin hangi sonuçları duracağını net olarak görmektedirler. Tünele aldığımızda ve tekrar yolcu ettiğimiz arasındaki farkı gerçekten de gözlemliyoruz. Amacımız tamamen kazaları en aza indirmek, cezalandırmadan önce bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi üst düzeyde yapmaktır. Bunun da oldukça faydalarını görüyoruz” diye konuştu.