Suvarlı beldesinde seçim yenilenecek

YSK, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimin yenilenmesine karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun yenileme ilanını takip eden 60 gün sonundaki ilk Pazar günü seçim yapılacak.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Suvarlı Belde Belediye Başkanlığını İYİ Parti adayı Mikail Ağır 880 oy alarak kazandı. Seçim sonrasında AK Parti Adayı Mehmet Korkmaz, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. YSK, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle 17 Mayıs'ta, Mikail Ağır'ın adli sicil kaydında bulunan suç dolayısıyla mazbatasının iptaline karar verdi. YSK, belediye başkanının meclis üyeleri arasında seçim yapılarak belirlenmesine karar verdi. YSK'nın bu kararının ardından 9 meclis üyesinden 7'si istifa etti. İYİ Parti'den seçilen 5 meclis üyesinden 4'ü, AK Parti'den seçilen 4 meclis üyesinden 3 meclis üyesi istifa etti.

Meclis üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesinin ardından Besni İlçe Seçim Kurulu, YSK'dan görüş istedi. YSK, İlçe Seçim Kurulu'na beldede 31 Mart'ta yapılan seçimin yenilenmesi görüşünü bildirdi. 'Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun' hükümleri gereğince seçim yenileme ilanını takip eden 60 gün sonundaki ilk pazar günü, Suvarlı'da seçim tekrarlanacak.