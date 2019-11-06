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Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay programı düzenlendi.


Programa Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, Suvarlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Yasin Paşalı, Suvarlı Belediye Başkanı Vekili Muhittin Mutlu, Okul Müdürü Hasan Duman, Suvarlı Belediyesi Personeli, Kızılay Derneği mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan Kızılay'ın nasıl kurulduğunu ve barış pınarı hareketindeki askerler için dua etti.


Konuşmanın ardından okulun öğrencilerinden Feyzanur Özdoğan, komposizyon birincisi olarak ödülünü Ali Erdoğan'dan, Fatma Ayşegül Kurt ise yarışmada ikinci olarak ödülünü Suvarlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Yasin Paşalı, Reyhan Demir ise Suvarlı Serap Gül Ortaokulu Müdürü Hasan Duman ödülünü verdi.


Kızılay'ın hazırlamış olduğu yardım paketleri yardıma muhtaç ailelere dağıtılırken aynı zamanda kan bağışı da toplandı.

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