Suya düşen çocuk yaşam savaşı veriyor

Adıyaman'da Göksu Çayı'na düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyü yakınlarından geçen Göksu Çayı kenarına ailesiyle beraber giden 5 yaşındaki Ali Angay isimli çocuk, dengesini kaybederek suya düştü. Suya düşen küçük çocuk yakınları tarafından sudan çıkarılarak otomobille Kuyulu Köyü Sağlık Ocağı'na getirildi. Burada ilk müdahalesi sağlık personelleri tarafından yapılan Ali Angay, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.