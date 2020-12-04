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SYDV Müdürü Kuştepe muhtarlarla bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hizmet veren mahalle muhtarları SYDV Müdürlüğü’ne atanan Şenol Kuştepe’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hizmet veren mahalle muhtarları SYDV Müdürlüğü'ne atanan Şenol Kuştepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Daha önce SYDV'da memur olarak çalışan Şenol Kuştepe, kurum müdürü Mehmet Dağ'ın ayrılmasıyla boşalan SYDV müdürlüğüne atandı.


Ziyarette muhtarlar adına konuşan Fatih Mahalle Muhtarı Mustafa Bozan, SYDV'nın Kahta'da yardıma muhtaç binlerce insana yardım eli uzattığını belirterek, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müdür olarak atanan Şenol Kuştepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunup görevinde başarılar diledik" dedi.


SYDV Kahta İlçe Müdürü Şenol Kuştepe muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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