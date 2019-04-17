Tabip Odası sağlıkta şiddete dikkat çekti

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde Adıyaman Tabip Odası tarafından bazsın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Adıyaman Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Altunbaş, “Bizler ülkemizde hekim cinayetlerini gördük. Arkadaşlarımız sağlık hizmeti üretirken yaşamlarını kaybettiler. Yüzlerce arkadaşımız çalıştığı kurumlarda ölümle yüz yüze geldi. Kimi zaman Şanlıurfa'da tanıklık ettiğimiz gibi hekimlerin kafalarında kaldırım taşları parçalandı, kimi zaman İzmir'de olduğu gibi Aile Sağlığı Merkezleri basılıp hekimlerin kafaları kırıldı.

Sağlıkta şiddet bitmiyor, gün geçmiyor ki yeni ve planlanmış saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Daha dün Adana'da bir Aile Sağlığı Merkezinde korkunç bir saldırı ile hekimler yüz yüze kaldı.

Tüm bu saldırılardan sonra kimi zaman iş bıraktık, kimi zaman hastanelerimizin, sağlık kurumlarının bahçelerine çıktık uyarı eylemleri yaptık, kimi zaman halka şiddete birlikte dur diyelim dedik nöbetler tuttuk, bazı gün geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabahlara kadar komisyon toplantılarına katıldık ve bu şiddeti durdurmanın çarelerini bulmaya çalıştık, yürüyüşler yaptık. Ancak sağlıkta şiddeti durdurma noktasında bir adım bile yol alamadık.

Türk Tabipleri Birliği Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümünde tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi biran olsun bile gündeminden düşürmeyecek ve başarıyı yakalayana kadar mücadelesinden geri adım atmayacaktır.

Bugün tekrar Sağlık Bakanlığı'nı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.