Taciz şüphelisi şahıs yakalandı

Adıyaman'da, tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs vatandaşların kovalamacası sonucu yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Mara Mahallesi 1311 Nolu Sokak içerisinde bulunan park içerisinde yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen A.D., isimli şahıs ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan kovalamaca Adıyaman Il Jandarma Komutanlığına kadar sürdü. Burada yakalanan taciz şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.