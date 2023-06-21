Tadilat esnasında yangın çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir evin içinde tadilat yapılırken, yangın çıktı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin içinde tadilat yapılırken, yangın çıktı.
Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan Hilal Apartmanında meydana geldi. Hacı Ali Polat'a ait evin içinde yapılan tadilat ve boyama işleri yapılırken, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Tadilat esnasında çalışan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.