Tahrip edilen iskele onarıldı

Gölbaşı Tabiat Parkında bulunan ve kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen iskelenin bakım ve onarım çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, “Tabiat parkı hepimizin, zaman zaman bazı kendini bilmezler tarafından bazı bölümlere zarar veriliyor. İskelede tespit etmiş olduğumuz tahrip sonrası, planlamamızı yapıp bakım ve onarımına başladık. Çok zaman geçirmeden çalışmalarımızı tamamladık. İsteğimiz bu doğal güzelliğimize hep beraber sahip çıkılması milli servetimiz olan parkımıza zarar verilmemesi bu konuda halkımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.