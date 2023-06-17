Takdir belgesini getiren 100 öğrenciye ‘Hijyen Seti ve Kitap' hediye

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde takdir alan 100 öğrenciye Op. Dr. Mehmet Salıcı tarafından ‘Hijyen Seti ve Kitap' hediye edilirken, 25 öğrencinin annesine de (gebelik mevcut olan) özel kliniğinde ücretsiz muayene ediyor.

İlçede takdir alan öğrenciler, Op. Dr. Mehmet Salıcı'nın dağıttığı hijyen seti ve kitap aldılar. Öğrenciler hem takdir hem de aldıkları hediyelerin sevincini yaşadı.

Başarılı öğrencilerin sevincine ortak olmaya çalıştığını belirten Op. Dr. Mehmet Salıcı, “Takdir belgesini getiren 100 öğrenciye Hijyen Seti (Diş macunu, diş fırçası, el yıkama jeli, ıslak mendil) ve Dünya Klasikleri kitap hediyesi de benden. Bu başarıda büyük pay sahibi de anne ve babalardır. Eğitim, ailede başlar. Takdir kazanan 25 öğrencinin annesine de (gebelik mevcut olan) kliniğimizde ücretsiz muayene hediye ediyorum. Bu topraklarda yetişen her birey, eğitim için çabalamalı, mücadele etmeli ”dedi.