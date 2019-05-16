Takip edilince petrol istasyonuna sığınıp polisten yardım istedi

Adıyaman'da akşam saatlerinde minibüsten inerek evine giden genç kız, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark edince bir petrol istasyonuna sığınıp polisten yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Can Salon yakınlarında minibüsten inerek evinin yolunu tutan 20-25 yaşlarında olan E.E. isimli genç kız, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından takip edildiğini fark edince biranda korkuya kapıldı. Panik içerisinde yakınlarda bulunan petrol istasyonuna sığınan genç kız polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı takip eden şahsı bir sürede olay yeri ve çevresinde aradı. Şahıs bulunamayınca ve genç kız ekip aracına bindirilerek evine kadar götürüldü. Genç kızı güven içerisinde evine kadar bırakan polis ekipleri daha sonra olay yeri ve çevresinde çalışmalarına devam etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.