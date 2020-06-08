İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden İrfan Yılmaz idaresindeki 47 AP 180 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı- Malatya karayolu 15. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araçta ise maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.