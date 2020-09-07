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Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Adıyaman’da takla atarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Adıyaman'da takla atarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.


Olay gece saatlerinde Yenisanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. 06 TDE 34 plakalı Renault marke otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde ne sürücü nede otomobilde kimseyi göremedi.


Sürücünün olay yerinde otomobilini bırakarak kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarlada yaptıkları aramada sürücüye ulaşamayınca otomobil çekici ile otoparka çekildi.

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