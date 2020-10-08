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Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Mustafa Akbaş idaresindeki 44 KR 160 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Gölbaşı- Malatya Karayolunun 15. Kilometresinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil takla atarak, şarampole yuvarlandı. Feci kazada otomobil sürücüsü Mustafa Akbaş ile otomobilde bulunan Fadime ve Yağmur Akbaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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