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Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Adıyaman’da bir kişi tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Adıyaman'da bir kişi tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3. çevreyolu yakınlarında yabancı uyruklu Cuma H., tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı Cuma H., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın nedeni ve saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.


Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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