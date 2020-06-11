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Tanker ile otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Gökhan Altınözü idaresindeki 34 BML 928 plakalı yakıt tankeri ile aynı istikamete giden Muhammet Ali Yancar idaresindeki 33 FT 838 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken araçlarda ise maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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