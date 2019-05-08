Tanrıkolu şahadetinin 9. yılında mevlit ile anıldı

2010 yılının Mayıs ayında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlıca Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu, şahadetinin 9. yılında mevlidi şerifle anıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun ailesi tarafından Besni ilçe merkezinde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İlçe Yöneticileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftara doğru başlayan mevlit programında, Besni Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Uzman Çavuş Abidin Tanrıkolu başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Vali Aykut Pekmez, okunan mevlidi şerif sonrası şehidin babası Ramazan Tanrıkolu'na başsağlığı ve sabır dileyerek, ailenin acısını paylaştı.