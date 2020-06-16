Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni İlçe Tapu Müdürlüğünde çalışan bir personelin ailesinde korona virüs (Covid-19) görülünce Tapu Müdürlüğü karantina altına alındı.

Besni Tapu Müdürlüğünde görevli bir personelin ailesinde korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine, Tapu Müdürlüğü personeline korona virüs testi yapıldı. Ayrıca yapılan filyasyon çalışmalarında aileye temas ettiği düşünülen 40 kişi evlerinde izole edildi.

Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Tapu Müdürlüğünde 1 hafta süre ile kısmi karantina uygulanması kararını alındı. Personel sayısının düşürüldüğü kurumda zorunlu haller dışında herhangi bir işlem yapılmaması kararı alındı.